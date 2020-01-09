Погодные рекорды Молдовы 9 января

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Самым теплым 9 января на территории Молдовы было 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, в 2005 году в этот день воздух в тени прогрелся до +12,8 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы 9 января зафиксировали 85 лет назад. В 1935 году столбик термометра опустился до отметки в -29,8 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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