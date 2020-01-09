Погодные рекорды Молдовы 9 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Самым теплым 9 января на территории Молдовы было 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2005 году в этот день воздух в тени прогрелся до +12,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 9 января зафиксировали 85 лет назад. В 1935 году столбик термометра опустился до отметки в -29,8 градуса.

Самый точный прогноз погоды: доставать сани еще рано>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK