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Женщина в заснеженном лесу

Погодные рекорды Молдовы 9 января

© Sputnik / Ilia Naymushin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (968)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200109/28800496/pogoda-rekord-moldova-9-ianvari.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Самым теплым 9 января на территории Молдовы было 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, в 2005 году в этот день воздух в тени прогрелся до +12,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 9 января зафиксировали 85 лет назад. В 1935 году столбик термометра опустился до отметки в -29,8 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (968)

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