Самый точный прогноз погоды: когда выпадет снег, или зима отменяется

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В четверг, 9 января, в Молдове ожидается переменная облачность. На севере республики возможен небольшой снег с дождем, а в центральных регионах - слабый дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от -2 до +1 градуса по Цельсию, а ночью температура опустится от -6 до -9 градусов.
Ветер — западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.
Праздники и народные приметы
Православная церковь почитает в этот день память святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион приговорил его к смертной казни за христианскую проповедь в Иерусалиме.
Считается, что человек, рожденный в этот день, будет отличным хозяином и семьянином. Люди верили, если 9 января напоить лошадь водой из ведра, в котором была серебряная монетка, то животное весь год будет смирным и покладистым. Также подобный обряд, согласно поверьям, защищал лошадей от болезней. Если в этот день установится морозная и солнечная погода, то год будет урожайным.
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