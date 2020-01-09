Самый точный прогноз погоды: когда выпадет снег, или зима отменяется

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В четверг, 9 января, в Молдове ожидается переменная облачность. На севере республики возможен небольшой снег с дождем, а в центральных регионах - слабый дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от -2 до +1 градуса по Цельсию, а ночью температура опустится от -6 до -9 градусов.

Ветер — западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

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А с пятницы, 10 января, в Молдову возвращается тепло - дневной максимум составит +4..+7. В центральных и северных районах возможен снег с дождем. В субботу, 11 января, будет еще теплее - от +5 до +8 и без осадков. В воскресенье, 12 января, столбики термометров покажут +4, +7. Такая же погода продержится до среды.

Православная церковь почитает в этот день память святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион приговорил его к смертной казни за христианскую проповедь в Иерусалиме.

Считается, что человек, рожденный в этот день, будет отличным хозяином и семьянином. Люди верили, если 9 января напоить лошадь водой из ведра, в котором была серебряная монетка, то животное весь год будет смирным и покладистым. Также подобный обряд, согласно поверьям, защищал лошадей от болезней. Если в этот день установится морозная и солнечная погода, то год будет урожайным.

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