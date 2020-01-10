Точный прогноз погоды: что нас ждет на святки

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В пятницу, 10 января, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +3 до +8 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится от 0 до -4.

Ветер — южный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В субботу, 11 января, будет так же тепло - от +5 до +8 и без осадков. В воскресенье, 12 января, столбики термометров покажут +4, +7. Аналогичная погода продержится до среды.

Праздники и народные приметы

В этот период продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища.

Люди ходят в гости, исполняют песни и танцы. В народе 10 января получило название "Домочадцев день" — именно в это время старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться.

Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.

Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет – жди урожайного года и удачи во всех делах. Если соль вдруг отсырела – жди ненастной погоды. Если кошка спит весь день – жди потепления. Метель 10 января – примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.

Если человек родился 10 января, верили, что он будет любить домашний уют, а значит, будет прекрасным хозяином. Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.

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