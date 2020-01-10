Погодные рекорды Молдовы 10 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Самое теплое 10 января на территории Молдовы случился 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По имеющейся информации, в 2005 году в этот день воздух в тени прогрелся до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 10 января зафиксировали 80 лет назад. В 1940 году столбик термометра опустился до отметки в -27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK