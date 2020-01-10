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Рассвет в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 10 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200110/28811245/pogodnye-rekordy-moldovy-10-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Самое теплое 10 января на территории Молдовы случился 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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По имеющейся информации, в 2005 году в этот день воздух в тени прогрелся до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 10 января зафиксировали 80 лет назад. В 1940 году столбик термометра опустился до отметки в -27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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