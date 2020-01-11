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Солнце зимой, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 11 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200111/28820366/pogodnye-rekordy-moldovy-11-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Самое теплое 11 января на территории Молдовы было ровно 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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По информации синоптиков, в 2005 году в этот день воздух в тени прогрелся до +15,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 11 января зафиксировали в середине прошлого столетия. В 1950 году столбик термометра опустился до отметки в -23,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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