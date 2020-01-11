Самый точный прогноз погоды: какой будет середина января

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В субботу, 11 января, в Молдове ожидается переменная облачность. На севере республики возможны слабые осадки.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится от 0 до -3 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки ветер усилится и станет прохладнее - днем в среднем +2, +5. А с понедельника, 13 января, до пятницы, 17 января, дневной максимум составит от +4 до +7. Осадков не предвидится.

Праздники и народные приметы

В этот день почитают память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом. Такое поручение Ирод дал для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа.

Считается, если человек родился 11 января, то он будет невезучим и всегда станет сталкиваться с трудностями в жизни. В качестве оберега таким людям стоит носить камень оникс.

Люди верили, что низкие облака 11 января предвещают суровые холода. Если куры уселись на насест, то это тоже примета скорого сильного похолодания. Если же домашняя птица взобралась высоко, то морозы будут затяжными и суровыми.

Также считалось, что в этот день - самые точные гадания на свадьбу и будущее.

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