Самый точный прогноз погоды: какой будет середина января

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В субботу, 11 января, в Молдове ожидается переменная облачность. На севере республики возможны слабые осадки.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.
В последующие сутки ветер усилится и станет прохладнее - днем в среднем +2, +5. А с понедельника, 13 января, до пятницы, 17 января, дневной максимум составит от +4 до +7. Осадков не предвидится.
Праздники и народные приметы
В этот день почитают память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом. Такое поручение Ирод дал для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа.
Люди верили, что низкие облака 11 января предвещают суровые холода. Если куры уселись на насест, то это тоже примета скорого сильного похолодания. Если же домашняя птица взобралась высоко, то морозы будут затяжными и суровыми.
Также считалось, что в этот день - самые точные гадания на свадьбу и будущее.
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