Погодные рекорды Молдовы 12 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Самое теплое 12 января на территории Молдовы было в первый послевоенный год. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух в тени прогрелся до +14 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 12 января зафиксировали в середине прошлого столетия. В 1950 году столбик термометра опустился до отметки в -23,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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