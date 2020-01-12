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Люди гуляют в заснеженном лесу

Погодные рекорды Молдовы 12 января

© Sputnik / Ilia Naymushin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (972)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200112/28828689/pogoda-rekord-moldova-12-yanvaria.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Самое теплое 12 января на территории Молдовы было в первый послевоенный год. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
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По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух в тени прогрелся до +14 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 12 января зафиксировали в середине прошлого столетия. В 1950 году столбик термометра опустился до отметки в -23,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (972)

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