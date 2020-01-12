Самый точный прогноз погоды: как долго продержится весеннее тепло

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В воскресенье, 12 января, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +2 до +5 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки температура несколько повысится - днем будет +4, +7. Осадков не предвидится. Такая погода продержится вплоть до субботы, 18 января.

Праздники и народные приметы

Продолжаются Святки - 12 января отмечается День Анисьи зимней. В этот день принято ходить в гости. На столе обязательно должны присутствовать разносолы.

Считалось, если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.

Люди верили, если найти в этот день платок, лежащий на дороге, то это признак того, что на человека может быть наведена порча. Поэтому в день Анисии стараются не принимать никаких подарков от чужих людей.

Также в народе полагали, если человек родился 12 января, то он будет отличным плотником и охотником.

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