Погодные рекорды Молдовы 13 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Самое теплое 13 января на территории Молдовы было пару десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в 1998 году в этот день воздух в тени прогрелся до +12,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 13 января зафиксировали в 1943 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -23 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK