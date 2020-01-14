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Погодные рекорды Молдовы 14 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200114/28844767/pogodnye-rekordy-moldovy-14-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Самое теплое 14 января на территории Молдовы случилось в первой половине прошлого века.

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© Sputnik / Ilia Naymushin
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 14 января зафиксировали в 1972 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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