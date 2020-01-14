Погодные рекорды Молдовы 14 января

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Самое теплое 14 января на территории Молдовы случилось в первой половине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы 14 января зафиксировали в 1972 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK