Погодные рекорды Молдовы 14 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Самое теплое 14 января на территории Молдовы случилось в первой половине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. По информации синоптиков, в 1948 году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 14 января зафиксировали в 1972 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK