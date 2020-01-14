Самый точный прогноз погоды: на смену весеннему теплу идут морозы

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Во вторник, 14 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +4 до +7 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до -4 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки погода не изменится. А вот с четверга температура начнет падать - 16 января днем в среднем будет уже +3, +6. В последний день рабочей недели синоптики обещают от +1 до +4. В субботу столбики термометров покажут днем в среднем всего -2, +1. Всю неделю, согласно прогнозу, без осадков. Такой погодный режим сохранится вплоть до понедельника, 20 января.

Праздники и народные приметы

В этот день православные почитают память святителя Василия Великого, исповедавшего обрезание духовное, то есть аскетический образ жизни, проводимой в труде и молитвах. Впрочем, Васильев день 14 января до сих пор называют Новым годом, точнее Старым Новым годом.

По приметам этот день был хорош для наблюдения за направлением ветра. Считалось, что если он дует с Севера, то лето будет холодным, с Запада – ненастным, с Востока – засушливым, с Юга – теплым. Также люди верили, если 14 января выпадает на новолуние, то это к большому половодью. Считалось, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

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