Погодные рекорды Молдовы 15 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Самый теплый день 15 января на территории Молдовы случился 13 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух в тени прогрелся до +10,9, градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 15 января зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Зима пока не радует жителей Молдовы снегом. Почему до средины января в стране ни разу не было обильных снегопадов и ждать ли их в ближайшее время, в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала главный синоптик гидрометеорологической службы Светлана Шахова.

"Когда у нас долго нет никаких осадков, то это влияние области повышенного атмосферного давления, антициклона или же его восточного/западного крыла", - сказала собеседница.

По словам специалиста, климатические исследования показывают, что в районе Азорских островов Атлантического океана образуются и усиливаются антициклоны. Один из таких антициклонов направляет свое крыло на южную часть Европы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK