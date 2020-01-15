00:42 15 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.39
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Обледенелые ветки, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 15 января

© Sputnik / Евгений Резник
Погода
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/223/71/2237179.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200115/28858266/pogodnye-rekordy-moldovy-15-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Самый теплый день 15 января на территории Молдовы случился 13 лет назад. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух в тени прогрелся до +10,9, градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 15 января зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

Зима пока не радует жителей Молдовы снегом. Почему до средины января в стране ни разу не было обильных снегопадов и ждать ли их в ближайшее время, в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала главный синоптик гидрометеорологической службы Светлана Шахова.

"Когда у нас долго нет никаких осадков, то это влияние области повышенного атмосферного давления, антициклона или же его восточного/западного крыла", - сказала собеседница.

По словам специалиста, климатические исследования показывают, что в районе Азорских островов Атлантического океана образуются и усиливаются антициклоны. Один из таких антициклонов направляет свое крыло на южную часть Европы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Шахова: в отсутствии снега в Молдове "виноват" антициклон
Австралийцы в Сибири радуются снегу
Первый снег в Кишиневе: радость и хлопоты - видео
Теги:
температура воздуха, воздух, Молдова, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Кишиневцы за повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе
Повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе: кишиневцы "за" - видео
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться