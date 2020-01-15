Сразу два "желтых кода" в Молдове: какие сюрпризы преподнесет погода

Молдавские метеорологи вынесли несколько предупреждений и рассказали, какая погода ждет жителей республики.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила сразу два "желтых кода". Один из них - в связи с туманом. Это метеопредупреждение вынесено в среду и будет действовать до утра 16 января.

"В указанный период в большинстве районов республики сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Второе предупреждение синоптиков связано с качеством окружающей среды. Данный "желтый код" действует не во всех районах страны, а лишь в Бельцах - это второй город по численности населения в стране.

"Согласно данным Агенства окружающей среды в муниципии Бельцы 14 января отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха двуокисью азота. Максимально разовые концентрации превышали санитарную норму в 1,2-2,4 раза. Среднесуточная норма была превышена в 2,3 раза", - отметили в Госгидрометеослужбе.

По данным ведомства, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Бельцах сохранится до 16 января, так как метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

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