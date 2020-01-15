15:07 15 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.39
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Ветер

Сразу два "желтых кода" в Молдове: какие сюрпризы преподнесет погода

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (977)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/309/70/3097060.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200115/28865898/srazu-dva-zheltyh-koda-moldova-kakie-syurprizy-prepodneset-pogoda.html

Молдавские метеорологи вынесли несколько предупреждений и рассказали, какая погода ждет жителей республики.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила сразу два "желтых кода". Один из них - в связи с туманом. Это метеопредупреждение вынесено в среду и будет действовать до утра 16 января.

"В указанный период в большинстве районов республики сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
Январские надежды: почему нет снега, и когда он выпадет
Второе предупреждение синоптиков связано с качеством окружающей среды. Данный "желтый код" действует не во всех районах страны, а лишь в Бельцах - это второй город по численности населения в стране.

"Согласно данным Агенства окружающей среды в муниципии Бельцы 14 января отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха двуокисью азота. Максимально разовые концентрации превышали санитарную норму в 1,2-2,4 раза. Среднесуточная норма была превышена в 2,3 раза", - отметили в Госгидрометеослужбе.

По данным ведомства, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Бельцах сохранится до 16 января, так как метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (977)

По теме

Шахова: в отсутствии снега в Молдове "виноват" антициклон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Владимир Путин призвал защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне
Путин: мы обязаны защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться