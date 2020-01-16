Погодные рекорды Молдовы 16 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Самое теплое 16 января на территории Молдовы зарегистрировали 45 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в 1975 году в этот день воздух в тени прогрелся до +11 градусов по Цельсию.

А температурный минимум для 16 января на территории Молдовы зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -25,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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