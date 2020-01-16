00:36 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
Заснеженная дорога

Погодные рекорды Молдовы 16 января

© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (977)
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2881/77/28817753.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200116/28871350/pogoda-rekord-moldova-16-ianvari.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Самое теплое 16 января на территории Молдовы зарегистрировали 45 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
Январские надежды: почему нет снега, и когда он выпадет

По информации синоптиков, в 1975 году в этот день воздух в тени прогрелся до +11 градусов по Цельсию.

А температурный минимум для 16 января на территории Молдовы зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -25,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (977)

По теме

Шахова: в отсутствии снега в Молдове "виноват" антициклон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России
Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться