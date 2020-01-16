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Туман в городе

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 16 января

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200116/28872379/pogoda-16-ianvari.html

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В четверг, 16 января, в Молдове ожидается переменная облачность.

День обещает быть туманным и пасмурным. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от 0 до +5 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до -4 градусов. На юге республики днем температурные показатели составят +3 +7 градусов, ночью  до минус трех.

Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

 В последний день рабочей недели синоптики обещают от +1 до +4. В субботу столбики термометров покажут днем в среднем всего -2, +1. Всю неделю, согласно прогнозу, без осадков. Такой погодный режим сохранится вплоть до понедельника, 20 января.

Праздники и народные приметы

В народном календаре 16 января – день Гордея и пророка Малахии. Считалось, что в этот день нужно проводить обряды, которые помогут защитить скот от порчи и болезней. Также люди обращались к святому Малахии с молитвами, в которых просили вылечить от недугов, приведенных порчей.
Хозяйки 16 января обязательно готовили блюда из творога – это должно было принести изобилие и счастье в году.

Приметы на 16 января

  • Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег.
  • Яркий месяц принесет с собой скорый холод.
  • Звезды ярко сияют – ждите ясную погоду.
  • На деревьях заметен пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и не предвидится дождей.
  • Какой будет погода 16 января, таким будет и март – теплым или холодным.

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