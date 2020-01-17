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Погодные рекорды Молдовы 17 января

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200117/28887575/pogodnye-rekordy-moldovy-17-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Самым теплым 17 января на территории Молдовы было 27 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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© Sputnik / Ilia Naymushin
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По информации синоптиков, в 1993 году в этот день воздух в тени прогрелся до +12 градусов по Цельсию.

А температурный минимум для 17 января на территории Молдовы зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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