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Солнце зимой

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 17 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200117/28888077/pogoda-ianvari-2020.html

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В последний день рабочей недели синоптики обещают от +1 до +4 °C. Атмосферное давление будет выше нормы. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Ночью будет до - 3 °C. 

Небо.
© Sputnik / Rodion Proca
Погодные рекорды Молдовы 17 января

В субботу, 18 января, столбики термометров покажут днем в среднем всего -2, +1. Всю неделю, согласно прогнозу, без осадков. Такой погодный режим сохранится вплоть до понедельника, 20 января.

Праздники и народные приметы

17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут". А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.

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