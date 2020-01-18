Погодные рекорды Молдовы 18 января

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Самым теплым 18 января на территории Молдовы было 27 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в году в этот день воздух в тени прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 18 января на территории Молдовы зафиксировали в 1963 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в 23,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 37 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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