Какая погода будет в Молдове в субботу, в Крещенский сочельник

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается погода без осадков.

Днем 18 января в Кишиневе температура поднимется до +3 градусов Цельсия, ночью столбик термометра покажет -2 градуса.

Утром ожидается туман. Ветер слабый, северо-восточный, 1-6 метров в секунду.

Туман.

Атмосферное давление повышенное.

Такая же погода сохранится до конца следующей недели.

Народные приметы на 18 января

Восемнадцатого января в Молдове отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

© Sputnik / Лусине Маргарян Река Иордан.

День 18 января в народе также известен как Голодная кутья. По старому обычаю в этот вечер не ужинали и старались не принимать пищу до самого утра 19 января. Также праздник широко известен под другими названиями: Второй Сочельник, Голодный вечер.

Название Кутья произошло от того, что именно в это время веселье прекращали наряду с обильными застольями, и начинался следующий пост. Из-за приближающегося поста в Крещенский Сочельник готовили голодную кутью (пресное сочиво) без масла и творога.

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Была широко распространена традиция 18 января выгонять черта из села. Один из жителей деревни наряжался чертом, и его били, инсценируя драку. Потом на месте битвы разводили костер, и каждый старался перепрыгнуть через него, поскольку в этом случае, согласно поверью, можно было заручиться поддержкой высших сил, получить счастье и здоровье.

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