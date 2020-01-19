Погода на Крещение — ждать ли снега и морозов

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается облачная погода, без осадков.

Днем 19 января в Кишиневе температура поднимется до +3 градусов Цельсия, ночью столбик термометра покажет до -3 градусов.

Ветер слабый, северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

Специалисты обращают внимание, что 17 - 24 января на ряде рек и водных бассейнов лед будет тонким, выходить на него опасно.

© Sputnik / Михаил Мордасов Рыбалка на тонком льду.

В последующие дни и до конца недели ожидается потепление.

Народные приметы на 19 января

Обычно на Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышные застолья. Повсеместно 19 января освящалась вода — люди ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек.

Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает особой силой. Крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.

Следили и за народными приметами. Оттепель в Крещение — до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится. Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным. А если на Крещение стоит ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.

По народному поверью, сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы — к счастью в браке. А сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

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