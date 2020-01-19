09:23 19 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Небо над Кишиневом.

Погода на Крещение — ждать ли снега и морозов

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (980)
149 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2634/40/26344002.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200119/28906630/pogoda-na-kreschenie-ni-snega-ni-kreschenskikh-morozov.html

Каждый день читайте на Sputnik точный метеопрогноз , а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается облачная погода, без осадков.

Днем 19 января в Кишиневе температура поднимется до +3 градусов Цельсия, ночью столбик термометра покажет до -3 градусов.

Ветер слабый, северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

Специалисты обращают внимание, что 17 - 24 января на ряде рек и водных бассейнов лед будет тонким, выходить на него опасно.

Рыбалка на тонком льду.
© Sputnik / Михаил Мордасов
Рыбалка на тонком льду.

В последующие дни и до конца недели ожидается потепление.

Народные приметы на 19 января

Обычно на Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышные застолья. Повсеместно 19 января освящалась вода — люди ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек.

Празднование Крещения в городах России
© Sputnik / Алексей Даничев
Крещение Господне или Богоявление 2020: история, традиции, приметы, гадания и купание

Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает особой силой. Крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.

Следили и за народными приметами. Оттепель в Крещение — до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится. Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным. А если на Крещение стоит ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.

По народному поверью, сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы — к счастью в браке. А сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (980)

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Нищий.
Жизнь на грани: их лица на кишиневских улицах многие предпочитают не замечать
20 лет правления Владимира Путина глазами личных фотографов и видеооператоров
Двадцать лет правления Путина в объективе личных фото- и видеооператоров
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться