В Молдове бывали зимы и потеплее: январская погода прошлых лет

Нынешнее плюсовое бесснежье не является редкостью для нашей страны - 80 лет назад термометры показывали весеннюю температуру.

КИШИНЕВ, 19 января - Sputnik. Данные Государственной гидрометеорологической службы показывают, что примерно 80 лет назад, то есть 19 января 1939 года, термометры показывали значения до +14 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Miroslav Rotari То ли зима, то ли другое время года...

А самая теплая зима за почти 130 лет метеорологических наблюдений в Молдове наблюдалась в 2007 году, когда среднемесячная температура поднялась на 4,6 градуса выше нормы.

© Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat Максимальные температурные показатели 19 января.

Напомним, что сегодня воздух прогреется в среднем до +5 градусов по Цельсию. Ночью ожидаются уже привычные заморозки, от -5 градусов на севере до -3 градусов на юге.

© Photo : meteo.md Метеопрогноз на Крещенье.

Осадков, а значит и снега, по-прежнему не ожидается.

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