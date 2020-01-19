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Солнце зимой

В Молдове бывали зимы и потеплее: январская погода прошлых лет

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
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Нынешнее плюсовое бесснежье не является редкостью для нашей страны - 80 лет назад термометры показывали весеннюю температуру.

КИШИНЕВ, 19 января - Sputnik. Данные Государственной гидрометеорологической службы показывают, что примерно 80 лет назад, то есть 19 января 1939 года, термометры показывали значения до +14 градусов по Цельсию.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
То ли зима, то ли другое время года...

А самая теплая зима за почти 130 лет метеорологических наблюдений в Молдове наблюдалась в 2007 году, когда среднемесячная температура поднялась на 4,6 градуса выше нормы.

Extreme termice 19 ianuarie
© Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Максимальные температурные показатели 19 января.

Напомним, что сегодня воздух прогреется в среднем до +5 градусов по Цельсию. Ночью ожидаются уже привычные заморозки, от -5 градусов на севере до -3 градусов на юге.

prognoza meteo pentru 19 ianuarie 2020
© Photo : meteo.md
Метеопрогноз на Крещенье.

Осадков, а значит и снега, по-прежнему не ожидается.

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Теги:
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