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Солнце зимой

Самый точный прогноз погоды: зима отменяется

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (981)
23410
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В понедельник, 20 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от 0 до +3 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 0 до -3 градусов.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки дневной максимум будет расти. Так, во вторник, 21 января, столбики термометров покажут в среднем +3, +6. В среду, 22 января, ожидается +4, +7. А в четверг синоптики обещают небольшой спад температуры - от +1 до +4. Все эти эти дни, как и в выходные осадков не предвидится. 

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 января отмечается день Иоанна Предтечи (День Иоанна Крестителя).

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа.

В этот день натощак обязательно пили крещенскую воду для того, чтобы на весь будущий год запастись крепким здоровьем. Люди верили, если человек родился в День Иоанна Крестителя, то ему нужно носить янтарь в качестве оберега. Если перед застольем выпить немного освященной воды, то весь год не будет никаких болезней.

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Тема:
Погода в Молдове (981)

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