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Термометр на окне одной из квартир, архивное фото.

Такая неустойчивая погода - чего ждать в Молдове в ближайшие два дня

© Sputnik / Vitaly Belousov
Погода
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https://ru.sputnik.md/pogoda/20200121/28919834/takaya-neustoychivaya-pogoda-chego-zhdat-v-moldove-v-blizhayshie-dva-dnya.html

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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Во вторник, 21 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +4 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 0 до -2 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки дневной максимум будет колебаться. Так, в среду, 22 января, столбики термометров покажут в среднем 0 до +3 градусов. В среду, в северных и центральных районах страны возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
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В последующие дни температура воздуха днем в Молдове незначительно возрастет. Дневной максимум установится у отметки в +6, +7 градусов.

Народные приметы

Этот день в народе называли "Емельян зимний". Он получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в IX веке.

Если накануне, на Ивана-бражника, "запивали" счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если "залить" супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется "стерпится — слюбится".

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!".

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: "Мели, Емеля, твоя неделя!".

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды.

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