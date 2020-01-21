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Солнце зимой

Погодные рекорды Молдовы 21 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200121/28922926/pogodnye-rekordy-moldovy-21-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Самым теплым 21 января на территории Молдовы было тринадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Светлана Шахова
© Photo : Личный архив Светланы Шаховой
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По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +13,5 градуса по Цельсию. Зима тогда оказалась необычно мягкой, а январь 2007 года стал самым теплым январем за всю историю наблюдений.

А температурный минимум 21 января на территории Молдовы зафиксирован в начале прошлого века. В 1907 году в этот день столбик термометра опустился до отметки в -22,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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