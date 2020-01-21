Самый точный прогноз погоды на вторник: у зимы свои капризы

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Во вторник, 21 января, в Молдове ожидается пасмурная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от 0 до +5 градусов по Цельсию, а ночью температур упадет до минус двух градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В среду, 22 января, ожидается +4, +7. А в четверг синоптики обещают небольшой спад температуры - от +1 до +4. Все эти эти дни, как и в выходные осадков не предвидится.

Праздники и народные приметы

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day).

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника (появился он в 1986 году), сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея "тесного" празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

По народному календарю сегодня Емельянов день.

Тот, кто на Емельяна заболел, согласно народным поверьям, очень быстро поправится.

В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесёт крепкое здоровье крестнику.

Если на Емельяна ветер дует с Юга, значит, летом будет много гроз.

Северный ветер приведет к холодным дням.

Безветренная погода – лето будет теплым и ясным.

Какой будет погода 21 января – таким и будет август.

Снегопады – к дождям, а солнечная погода означает, что летом будет жарким.

Если на небе много звезд, а Луна – яркая, то жди морозных дней в скором времени.

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