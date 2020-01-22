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Кошка на снегу

Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, когда выпадет снег

© AFP 2019 / Thierry Zoccolan
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (982)
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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. В среду, 22 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
Январские надежды: почему нет снега, и когда он выпадет

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки столбики термометров поползут вниз. Так, в четверг, 23 января, столбики термометров покажут в среднем +1, +4. В центральных и северных районах республики ожидается слабый снег. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу, 24 января. С субботы начнет теплеть - дневной максимум составит +5, +8, а в воскресенье - уже +6, +9 и без осадков. К слову, такая же погода сохранится вплоть до вторника.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.

Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.

Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

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Тема:
Погода в Молдове (982)

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