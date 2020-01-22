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Погодные рекорды Молдовы 22 января

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200122/28934773/pogodnye-rekordy-moldovy-22-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Самым теплым 22 января на территории Молдовы было более шести десятков лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
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По информации синоптиков, в этот день в 1956 году воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 22 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году. В этот день столбик термометра опустился до отметки в -20,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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