Погодные рекорды Молдовы 22 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Самым теплым 22 января на территории Молдовы было более шести десятков лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1956 году воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 22 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году. В этот день столбик термометра опустился до отметки в -20,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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