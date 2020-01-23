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Ветер, иллюстративное фото.

Погодные рекорды Молдовы 23 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200123/28945593/pogodnye-rekordy-moldovy-23-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Самым теплым 23 января на территории Молдовы было более восьми десятков лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Кодры - возвышенность в Молдове
© Sputnik / Б. Круцко
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По информации синоптиков, в этот день в 1936 году воздух прогрелся до +13,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 23 января на территории Молдовы зафиксирован в 2006 году. В этот день столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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