Самый точный прогноз погоды: "желтый" уровень опасности, берегитесь ветра

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В четверг, 23 января, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +3°С до +до +4°С градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 0°С до -3°С. В северных районах страны синоптики прогнозируют осадки в виде слабого снега.
Объявлен "желтый" уровень метеоопасности в связи с усилением ветра. Его скорость составит от 15 до 18 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.
Такой же температурный режим сохранится и в пятницу, 24 января. С субботы начнет теплеть - дневной максимум составит +5, +8, а в воскресенье - уже +6, +9 и без осадков. К слову, такая же погода сохранится вплоть до вторника.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 23 января почитают память святителя Григория. Он был младшим братом еще одного великого богослова – святителя Василия Великого.
В 381 году Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа.
Приметы на 23 января
- Южный ветер дует - будут грозы, особенно в начале лета.
- Деревья покрыты инеем - лето будет ясным.
- Много снега - много хлеба.
- Иней на столбах и на деревьях - к плохой рыбалке и неурожаю ржи.
- Если иней не проходит до вечера - ждите ненастья.
- Весь день солнечно и сухо - к засухе.
- Небо ясное, безоблачное - весна наступит рано.
- Снег идет сухой - и лето сухим будет. Снег мокрый - июнь, июль и август будут дождливыми.
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