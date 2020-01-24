Погодные рекорды Молдовы 24 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Самым теплым 24 января на территории Молдовы было 49 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1971 году воздух прогрелся до +15,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 24 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,9 градуса.

Таким образом, разница между предельтными занчениями, зафиксированными в этот день за всю историю метеонаблюдений, составляет 41,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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