Погодные рекорды Молдовы 24 января

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Самым теплым 24 января на территории Молдовы было 49 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1971 году воздух прогрелся до +15,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 24 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,9 градуса.
Таким образом, разница между предельтными занчениями, зафиксированными в этот день за всю историю метеонаблюдений, составляет 41,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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