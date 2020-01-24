Самый точный прогноз погоды: какую погоду обещают синоптики до конца января

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. В пятницу, 24 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +2 до +5 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от 0 до -4 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие сутки дневной максимум будет расти. В субботу, 25 января, ожидается в среднем уже +5, +8. Такой же температурный режим сохранится до вторника, 27 января, включительно. В среду, 28 января, будет еще теплее - от +6 до +9, а в четверг синоптики обещают до +11.

Праздники и народные приметы

В христианской традиции в этот день почитается Феодосий Великий, который будучи последним римским императором в конце 5 века законодательно запретил языческие культы. В православном именослове имя Феодосия, или Федосия, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми — преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

Люди верили, что какой будет погода в этот день, таким будет и весь ноябрь. Также считалось, если у овец мокрая шерсть, то год будет дождливым.

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