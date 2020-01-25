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Погодные рекорды Молдовы 25 января

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200125/28976506/pogodnye-rekordy-moldovy-25-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Самым теплым 25 января на территории Молдовы было 13 лет назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +12,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 25 января на территории Молдовы зафиксирован в 1892 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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