Погодные рекорды Молдовы 25 января

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Самым теплым 25 января на территории Молдовы было 13 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух прогрелся до +12,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 25 января на территории Молдовы зафиксирован в 1892 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -24,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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