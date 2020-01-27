Самый точный прогноз погоды: каким будет начало февраля

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В понедельник, 27 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки будет еще теплее. Так, во вторник, 28 января, дневной максимум составит в среднем +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди. В среду, 29 января, синоптики обещают порядка +8, +11. С четверга, 30 января, температура будет немного падать, но не опустится в дневные часы ниже нуля. Начало февраля будет безснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины – грузинской просветительницы, которая известна своими добрыми делами. Именно она сделала все для принятия христианства в Грузии и обратила в веру многих местных жителей.

Люди верили, что коровье молоко в этот день обладает чудодейственными свойствами. Считалось, если в небе бледная Луна, то будет снег. А еще полагали, если человек родился 27 января, то в качестве оберега ему стоит носить аметист.

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