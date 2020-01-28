Погодные рекорды Молдовы 28 января

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Самым теплым 28 января на территории Молдовы было в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1952 году году воздух прогрелся до +11,2 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 28 января на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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