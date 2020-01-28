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Почки на деревьях

Погодные рекорды Молдовы 28 января

© Sputnik
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200128/29005459/pogodnye-rekordy-moldovy-28-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Самым теплым 28 января на территории Молдовы было в середине прошлого века.

Снег и фруктовое дерево в цвету
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1952 году году воздух прогрелся до +11,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 28 января на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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