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Туман в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: чем порадует уходящий январь

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Во вторник, 28 января, в Молдове ожидается переменная облачность., густой туман. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, температурный максимум днем составит в среднем +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди.

Почки на деревьях
© Sputnik
Погодные рекорды Молдовы 28 января

В среду, 29 января, синоптики обещают порядка +8, +11. С четверга, 30 января, температура будет немного падать, но не опустится в дневные часы ниже нуля. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6.

Праздники и народные приметы

Православные чествуют 28 января память преподобного Павла Фивейского (Египетского), святого и первого христианского монаха, который 91 из 113 лет своей жизни провел как отшельник.

В народе праздник получил название Павел день или Павел Пустынник. С этой даты наблюдали увеличение светового дня и сокращение ночной темноты - даже бытовала поговорка, что "Павел день прибавил".

  • Ветреная погода на Павла сулит сырой год.
  • Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.
  • Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.
  • Тучи с севера – к холодам.
  • Снежный буран днем – к крепкому морозу ночью.
  • Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.
  • Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.
  • Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.

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