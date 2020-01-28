Самый точный прогноз погоды: чем порадует уходящий январь

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Во вторник, 28 января, в Молдове ожидается переменная облачность., густой туман. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, температурный максимум днем составит в среднем +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди.

В среду, 29 января, синоптики обещают порядка +8, +11. С четверга, 30 января, температура будет немного падать, но не опустится в дневные часы ниже нуля. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6.

Праздники и народные приметы

Православные чествуют 28 января память преподобного Павла Фивейского (Египетского), святого и первого христианского монаха, который 91 из 113 лет своей жизни провел как отшельник.

В народе праздник получил название Павел день или Павел Пустынник. С этой даты наблюдали увеличение светового дня и сокращение ночной темноты - даже бытовала поговорка, что "Павел день прибавил".

Ветреная погода на Павла сулит сырой год.

Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.

Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.

Тучи с севера – к холодам.

Снежный буран днем – к крепкому морозу ночью.

Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.

Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.

Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.

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