Синоптики объявили желтый код — над всей страной туман

"Желтый код" метеоопасности в связи с туманом вынесли метеорологи республики на 28 января - видимость на дорогах страны будет крайне ограничена.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Во вторник на всей территории страны продолжает действовать объявленное с полуночи предупреждение: видимость на трассах страны в первой половине дня будет ограничена расстоянием в 200 метров.

Как выглядят утром во вторник дороги страны, показал в коротком видео Национальный инспекторат по патрулированию.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, температурный максимум днем составит в среднем +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди.

В среду, 29 января, синоптики обещают порядка +8, +11. С четверга, 30 января, температура будет немного падать, но не опустится в дневные часы ниже нуля. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6.

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