11:13 28 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Туман

Синоптики объявили желтый код — над всей страной туман

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
98 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2854/96/28549688.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200128/29006567/sinoptiki-obyavili-zheltiy-kod-nad-vsey-stranoy-tuman.html

"Желтый код" метеоопасности в связи с туманом вынесли метеорологи республики на 28 января - видимость на дорогах страны будет крайне ограничена.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Во вторник на всей территории страны продолжает действовать объявленное с полуночи предупреждение: видимость на трассах страны в первой половине дня будет ограничена расстоянием в 200 метров.

Как выглядят утром во вторник дороги страны, показал в коротком видео Национальный инспекторат по патрулированию.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, температурный максимум днем составит в среднем +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди.

В среду, 29 января, синоптики обещают порядка +8, +11. С четверга, 30 января, температура будет немного падать, но не опустится в дневные часы ниже нуля. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Теги:
желтый код


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться