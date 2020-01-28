Синоптики объявили желтый код — над всей страной туман

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Во вторник на всей территории страны продолжает действовать объявленное с полуночи предупреждение: видимость на трассах страны в первой половине дня будет ограничена расстоянием в 200 метров.
Как выглядят утром во вторник дороги страны, показал в коротком видео Национальный инспекторат по патрулированию.
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, температурный максимум днем составит в среднем +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди.
В среду, 29 января, синоптики обещают порядка +8, +11. С четверга, 30 января, температура будет немного падать, но не опустится в дневные часы ниже нуля. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK