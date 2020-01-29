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Туман, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 29 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200129/29017553/pogodnye-rekordy-moldovy-29-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Самым теплым 29 января на территории Молдовы было ровно 60 лет назад.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году году воздух прогрелся до +12,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 29 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,0 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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