Погодные рекорды Молдовы 29 января

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Самым теплым 29 января на территории Молдовы было ровно 60 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1960 году году воздух прогрелся до +12,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 29 января на территории Молдовы зафиксирован в 1963 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,0 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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