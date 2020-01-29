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Туман в Кишиневе

Январь уходит без снега: какую погоду обещают синоптики сегодня

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (986)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200129/29018739/pogoda-moldova-ianvari-29-2020.html

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КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В среду, 29 января, в Молдове ожидается переменная облачность.

Туман, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 29 января
Ожидается кратковременный дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, температурный максимум днем составит в среднем +5, +7 градусов. В центральных и южных районах страны ожидаются слабые кратковременные дожди. На севере Молдовы столбики термометров покажут +4 днем и -3 градусов ночью.

В четверг, 30 января, синоптики обещают аналогичную температуру. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6. А в первый февральский уикенд температура воздуха днем достигнет +9  +10 градусов.

Как рассказала в интервью Sputnik руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова, бесснежная зима не редкость в Молдове. Аналогичная ситуация происходит в наших краях раз в три года.

"А что касается температурного режима, то такие температуры в январе, в частности, наблюдаются раз в 5-10 лет", - сказала Миронова.

Праздники и народные приметы

В народе 29 января 2020 года отмечают праздник Петр-полукорм (Петров день или День Петра), который имеет свои традиции и запреты. Приметы в этот день подсказывают, какой будет погода в ближайшее время, а также на протяжении года. Старинные обычаи помогут людям правильно провести этот день, не привлекая неприятностей.

По народным поверьям, 29 января нельзя:

  • выносить мусор – счастье из дома выкинуть можно;
  • стирать – из-за приметы о ломающемся льде, видимо.

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Тема:
Погода в Молдове (986)


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