Январь уходит без снега: какую погоду обещают синоптики сегодня

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В среду, 29 января, в Молдове ожидается переменная облачность.
В четверг, 30 января, синоптики обещают аналогичную температуру. Начало февраля будет беcснежным - 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6. А в первый февральский уикенд температура воздуха днем достигнет +9 +10 градусов.
Как рассказала в интервью Sputnik руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова, бесснежная зима не редкость в Молдове. Аналогичная ситуация происходит в наших краях раз в три года.
"А что касается температурного режима, то такие температуры в январе, в частности, наблюдаются раз в 5-10 лет", - сказала Миронова.
Праздники и народные приметы
В народе 29 января 2020 года отмечают праздник Петр-полукорм (Петров день или День Петра), который имеет свои традиции и запреты. Приметы в этот день подсказывают, какой будет погода в ближайшее время, а также на протяжении года. Старинные обычаи помогут людям правильно провести этот день, не привлекая неприятностей.
По народным поверьям, 29 января нельзя:
- выносить мусор – счастье из дома выкинуть можно;
- стирать – из-за приметы о ломающемся льде, видимо.
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