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Женщина позирует для фото в заснеженном лесу

Погодные рекорды Молдовы 30 января

© Sputnik / Ilia Naymushin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (987)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200130/29031223/pogoda-rekord-moldova-30-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было в начале нулевых.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +12,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 30 января на территории Молдовы зафиксирован в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -26,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (987)

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