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Туман в Кишиневе

Хвост января: какая погода будет в Молдове в четверг и пятницу

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (989)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200130/29032293/pogoda-moldova-30-ianvaria.html

Следите за самым точным прогнозом погоды в стране и мире в утреннем сюжете, который подготовили журналисты Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Гостей и жителей столицы Молдовы ожидает облачная погода, по прогнозам синоптиков осадков в четверг, 30 января, не ожидается.

Женщина позирует для фото в заснеженном лесу
© Sputnik / Ilia Naymushin
Погодные рекорды Молдовы 30 января

Температура воздуха днем будет в пределах от + 5 до +7 градусов. Скорость ветра составит максимум 3,5 метра в секунду. Ночью столбики термометра покажут +1 - 2 градуса.

Солнце в Кишиневе взойдет в 7.33 по местному времени. Заход - в  17.03

Синоптики прогнозируют, что 31 января будет аналогичная погода. Февраль придет тоже без снега. Температура воздуха 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6. А в первый февральский уикенд температура воздуха днем достигнет +9  +10 градусов.

Как рассказала в интервью Sputnik руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова, бесснежная зима не редкость в Молдове. Аналогичная ситуация происходит в наших краях раз в три года.

"А что касается температурного режима, то такие температуры в январе, в частности, наблюдаются раз в 5-10 лет", - сказала Миронова.

Праздники и народные приметы:

Народный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января 2020 года (дата по старому стилю – 17 января).

Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.

  • Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.
  • Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.
  • Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.
  • Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.

Историческая дата в календаре

30 января 1945 года подлодка "С-13" по командованием Александра Маринеско потопила немецкое судно "Вильгельм Густлов".

Алесандр Маринеско, моряк-подводник, капитан 3-го ранга (1942), Герой СССР (1990, посм.).  Родился в Одессе в семье румынского рабочего Иона Маринеску (бывший румынский матрос) и крестьянки Татьяны Михайловны Коваль, родом из Херсонской губернии.

Тема:
Погода в Молдове (989)


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