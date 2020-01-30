Хвост января: какая погода будет в Молдове в четверг и пятницу

Следите за самым точным прогнозом погоды в стране и мире в утреннем сюжете, который подготовили журналисты Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Гостей и жителей столицы Молдовы ожидает облачная погода, по прогнозам синоптиков осадков в четверг, 30 января, не ожидается.

Температура воздуха днем будет в пределах от + 5 до +7 градусов. Скорость ветра составит максимум 3,5 метра в секунду. Ночью столбики термометра покажут +1 - 2 градуса.

Солнце в Кишиневе взойдет в 7.33 по местному времени. Заход - в 17.03

Синоптики прогнозируют, что 31 января будет аналогичная погода. Февраль придет тоже без снега. Температура воздуха 1 и 2 февраля прогнозируется в среднем +3, +6. А в первый февральский уикенд температура воздуха днем достигнет +9 +10 градусов.

Как рассказала в интервью Sputnik руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова, бесснежная зима не редкость в Молдове. Аналогичная ситуация происходит в наших краях раз в три года.

"А что касается температурного режима, то такие температуры в январе, в частности, наблюдаются раз в 5-10 лет", - сказала Миронова.

Праздники и народные приметы:

Народный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января 2020 года (дата по старому стилю – 17 января).

Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.

Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.

Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.

Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.

Историческая дата в календаре

30 января 1945 года подлодка "С-13" по командованием Александра Маринеско потопила немецкое судно "Вильгельм Густлов".

Алесандр Маринеско, моряк-подводник, капитан 3-го ранга (1942), Герой СССР (1990, посм.). Родился в Одессе в семье румынского рабочего Иона Маринеску (бывший румынский матрос) и крестьянки Татьяны Михайловны Коваль, родом из Херсонской губернии.