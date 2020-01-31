Погодные рекорды Молдовы 31 января

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было во второй половине прошлого столетия.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1965 году году воздух прогрелся ровно до +13 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 31 января на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25 градусов.
Таким образом, разница между самой высокой и самой низким показателем составляет 38 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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