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Погодные рекорды Молдовы 31 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (989)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200131/29042931/pogodnye-rekordy-moldovy-31-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было во второй половине прошлого столетия. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

По информации синоптиков, в этот день в 1965 году году воздух прогрелся ровно до +13 градусов по Цельсию. 

А температурный минимум 31 января на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25 градусов.

Таким образом, разница между самой высокой и самой низким показателем составляет 38 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (989)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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