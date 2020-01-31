Погодные рекорды Молдовы 31 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было во второй половине прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1965 году году воздух прогрелся ровно до +13 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 31 января на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -25 градусов.

Таким образом, разница между самой высокой и самой низким показателем составляет 38 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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