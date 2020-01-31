Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, ждать ли снега в феврале

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. В пятницу, 31 января, в Молдове ожидается переменная облачность. На севере страны вероятны слабые кратковременные дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +6 до +9 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до -4 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В последующие сутки будет еще теплее. Так, в субботу, 1 февраля, дневной максимум составит в среднем +7, +10. В центральных и северных районах страны ожидаются слабые кратковременные осадки в виде дождя со снегом. В воскресенье, 2 февраля, синоптики обещают порядка +9, +12. В понедельника, 3 февраля, температура будет немного ниже - от +7, +10. Такой температруный режим сохранится и вторник. Правда, 4 февраля в северных и центральных районах страны ожидается слабый снег с дождем, а на юге - дождь.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 31 января день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Люди верили, если человек родился 31 января, то он должен носить талисман с аквамарином и гранатом. Считалось, если в этот день справлять новоселье, то в новом доме будут ссоры.

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