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Кишинев.

Прогноз погоды в Молдове: с чем пожаловал февраль

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. По сведениям Государственной гидрометеорологической службы, в субботу то, что мы увидим за окном, по-прежнему будет мало походить на настоящую зиму. 

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима

В северных и центральных районах Молдовы ожидается небольшой дождь, возможен мокрый снег.

Дневные температуры будут колебаться на уровне от +6 до +8 градусов по Цельсию, ночью от -1 градуса на севере до +4 градусов на юге страны.

Атмосферное давление нормальное, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В ближайшие дни сохранится тенденция на потепление.

В воскресенье днем воздух прогреется до +13 градусов.

Народные приметы

Недаром называют в народе последний месяц зимы "двуликим", не без основания замечая: "Февраль бока греет, ноги студит". Но ни его обычные холода, ни сюрпризы и резкие смены настроения никого уже особенно не страшат, потому что "как ни злись февраль, а весна все равно явится". Тем более что начало февраля в 2020 году обещает не слишком отличаться от весны.

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Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
В первый день месяца отмечается праздник Святого Макария Весноуказателя. Именно по погоде на Макария судят о том, каким будет февраль.

В православной церкви почитают святого Преподобного Макария Великого (Макария Египетского). Простой инок-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения.

В настоящее время его чудотворные мощи находятся в городе Амальфи (Италия).

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Теги:
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