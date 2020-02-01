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Погодные рекорды Молдовы 1 февраля

© AP Photo / Alastair Grant
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200201/29056071/pogodnye-rekordy-moldovy-1-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Самым теплым 1 февраля на территории Молдовы был в первой половине прошлого столетия.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1948 году году воздух прогрелся до +11,6 градусов по Цельсию. 

А температурный минимум 1 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -31,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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