Погодные рекорды Молдовы 1 февраля

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Самым теплым 1 февраля на территории Молдовы был в первой половине прошлого столетия.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1948 году году воздух прогрелся до +11,6 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 1 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -31,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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