Погодные рекорды Молдовы 1 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Самым теплым 1 февраля на территории Молдовы был в первой половине прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 1948 году году воздух прогрелся до +11,6 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 1 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1937 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -31,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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