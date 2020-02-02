Прогноз погоды в Молдове: февраль встречает нас теплом

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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. По сведениям Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье в северных и центральных районах Молдовы ожидается небольшой дождь, на юге сохранится пасмурная погода.

Дневные температуры будут колебаться на уровне от +10 до +15 градусов по Цельсию. Ночью будет прохладнее, от +2 градусов на севере до +7 градусов на юге страны.

Атмосферное давление нормальное, ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.

А вот со среды, как уверяют метеорологи, нас ждет похолодание.

Народные приметы

Второго февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю – надеясь, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки. Интересно, что именно на Ефимия раньше устраивали свадьбы.

А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, предшествующая Великому Посту.

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