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Триумфальная арка

Погодные рекорды Молдовы 2 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200202/29060636/pogodnye-rekordy-moldovy-2-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Самым теплым 2 февраля на территории Молдовы было 12 лет назад.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации синоптиков, в этот день в 2008 году году воздух прогрелся до +13 градусов по Цельсию. 

А температурный минимум 1 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 2012 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила  35,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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