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Самый точный прогноз погоды: на страну надвигаются морозы и снег

© Sputnik / Илья Тимин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (991)
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КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. В понедельник, 3 февраля, в Молдове ожидаются слабые кратковременные дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +11 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +2 до +5 градусов.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Ожидается похолодание. Во вторник, 4 февраля, средний дневной максимум составит +6, +9. В центральных и южных районах страны ожидается слабые кратковременные дожди. А в среду, 5 февраля, столбики термометров покажут уже -2, +1. Согласно прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается мокрый снег. Такой же температурный режим сохранится в четверг и в пятницу.  Правда кратковременные осадки возможны лишь в центральных и северных регионах республики. Ночь на субботу будет самой холодной на этой неделе - в среднем от -9 до -12. Дневные значения 8 февраля достигнут - от -3 до 0 градусов. В воскресенье в ночные часы прогнозируется от -8 до -11, а днем - от +1 до +4.

Праздники и народные приметы

В этот день почитают память  преподобного Максима Грека. Обычно по этому случаю хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы, ими угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора.

Люди верили, если сотворить в этот день хорошее дело, то добро обязательно вернется. Считалось, что 3 февраля рождаются прекрасные семьянины и хозяйки.

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Тема:
Погода в Молдове (991)

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