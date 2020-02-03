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Погодные рекорды Молдовы 3 февраля

© CC0 / Pixabay / StockSnap
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Самым теплым 3 февраля на территории Молдовы было 18 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
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По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 3 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -19,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 33,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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