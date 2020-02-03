На Молдову надвигается снежный апокалипсис: "желтый" и "оранжевый" код

Весь декабрь и январь жители Молдовы жаловались, что зима в этом году бесснежная. В начале февраля синоптики предупредили о перспективе обильных осадков на большей части территории страны.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями, а для большей части территории республики — "оранжевый". Предупреждение будет действовать с 5 по 7 февраля.

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

"на территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

"Похолодает. 6-7 февраля среднесуточная температура понизится на 5-7 градусов по Цельсию", - добавили в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" будет действовать в северных и некоторых центральных районах страны, а "оранжевый код" - центральных и южных регионах республики.

Что означают цвета предупреждений?

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

"Оранжевый код", как уточняют синоптики, означает, что метеоусловия представляют реальную опасность, ожидаются явления большой интенсивности, которые могут негативно повлиять на ход повседневной жизни и могут привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK