Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы готовит февраль

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Во вторник, 4 февраля, в большинстве районов Молдовы ожидается переменная облачность. На севере республики возможны слабые кратковременные дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +6 до +9 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +1 до +4 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Со среды температура будет стремительно падать. Так, 5 февраля, дневной максимум составит в среднем +1, +4. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается мокрый снег. В четверг, 6 февраля, столбики термометров покажут в среднем -2, +1. Снегопады продолжатся - и если на севере страны ждут слабые осадки, то на юге они будут обильными.

К слову, с 5 по 7 февраля метеорологи объявили на большей части страны "оранжевый" код метеоопасности из-за сложных погодных условий.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 4 февраля почитает память Святого Тимофея.

Кстати, люди верили, что именно на Тимофея выпадает один из самых холодных дней в году. Поэтому считалось, что родившийся в этот день человек, будет таким же суровым, как и мороз за окном.

А еще наши предки полагали, что если на стеклах видны перпендикулярные снежные узоры, то это к продолжительным морозам. Узоры под наклоном – к потеплению.

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